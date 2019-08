Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Leichlingen - Leichtverletzt beim Ausparken

Leichlingen (ots)

Eine 31-jährige Leichlingerin ist am Donnerstagmorgen (28.08.) verletzt worden.

Die Audi-Fahrerin wollte um 09:00 Uhr von einem parallel zur Fahrbahn verlaufenden Parkstreifen auf die schmale Straße Am Goldberg fahren. Beim Anfahren sah sie nach eigenen Angaben einen von hinten herannahenden VW, mit dem ein 85-jähriger Leichlinger unterwegs war. Die 31-Jährige nahm irrig an, der VW-Fahrer würde ihr das Ausparken ermöglichen. Der Senior gab bei der Unfallaufnahme an, die Frau wäre plötzlich angefahren und er hätte trotz geringer Geschwindigkeit den Unfall nicht verhindern können.

Nach dem Unfall klagte die schwangere Audi-Fahrerin über Bauch- und Rückenschmerzen. Der Rettungsdienst brachte sie zur Versorgung in das Krankenhaus Opladen. An den beiden Autos entstand ein geschätzter Schaden von mehreren tausend Euro. (rb)

