Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Neckar-Odenwald-Kreis

Buchen: Bei Auffahrunfall verletzt

Bei einem Auffahrunfall wurde ein 33-Jähriger am Dienstagnachmittag in Buchen verletzt. Der Renault-Fahrer war gegen 16.45 Uhr auf der Straße Am Haag in Richtung Kreisverkehr unterwegs. Er befuhr anschließend den Kreisel und wollte von dort in die Walldürner Straße einfahren. Zuvor musste er allerdings verkehrsbedingt anhalten. Der hinter ihm befindliche Autofahrer erkannte die Situation offensichtlich zu spät. Der 21-Jährige konnte seinen Mercedes nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr auf den Renault des anderen Mannes auf. Durch den Aufprall trug dieser leichtere Verletzungen davon und musste zur medizinischen Behandlung ins Krankenhaus. An den beteiligten Pkw entstand Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro.

Buchen: Parkplatzrempler auf und davon

Nach einem missglückten Parkmanöver hat sich ein Unbekannter am Montag in Buchen auf und davon gemacht. Der bislang noch nicht ermittelte Fahrzeugführer war offenbar beim Rangieren auf dem Parkplatz eines Bankunternehmens in der Kaiserstraße gegen einen Audi A4 gefahren und hatte dabei Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro angerichtet. Sein Fahrzeug dürfte rot lackiert sein. Zeugen, die den Vorfall in der Zeit zwischen 8.30 und 12.30 Uhr beobachtet haben oder Hinweise auf den Verursacher geben können, sollten sich bei der Polizei in Buchen, Telefon 06281 9040, melden.

Aglasterhausen: Nach Verkehrsunfall im Krankenhaus

Im Krankenhaus endete die Fahrt für einen 25-Jährigen am Dienstagabend bei Aglasterhausen. Der junge Mann war gegen 20.45 Uhr mit seinem 3er BMW auf der Bundesstraße von Mosbach in Richtung Aglasterhausen unterwegs. Etwa 200 Meter vor der Abzweigung nach Daudenzell geriet sein Auto aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Wildwechselzaun. Der BMW-Fahrer trug dabei Verletzungen davon und wurde in ein Krankenhaus gebracht. An seinem Pkw entstand Sachschaden in Höhe von 8.000 Euro.

Mosbach: E-Scooter ohne Zulassung

Dass E-Scooter seit 15. Juni dieses Jahres eine Betriebserlaubnis und eine Pflichtversicherung brauchen, um im öffentlichen Straßenverkehr unterwegs zu sein, ist offenbar noch nicht flächendeckend bei den Nutzerinnen und Nutzern angekommen. Allein in Mosbach wurden in den vergangenen Tagen bei Kontrollen drei dieser Fahrzeuge beanstandet. In der Industriestraße wurden am Montag ein 21-Jähriger und eine 27 Jahre alte Scooter-Lenkerin gestoppt. Deren Roller hatten weder eine Betriebserlaubnis noch waren sie versichert. Die beiden Gefährte sind über 20 km/h schnell und mussten fürs Erste stehen bleiben. Damit die Elektro-Tretroller wieder auf die Straße dürfen, müssen sie - sofern möglich - entsprechend den Anforderungen nachgerüstet und mit einer gültigen Versicherungsplakette versehen werden. Auf die Besitzer kommt eine Anzeige wegen Vergehens gegen das Pflichtversicherungsgesetz zu.

