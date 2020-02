Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200202 - 0110 Frankfurt-Oberrad: Einbruch in Wohnhaus

Frankfurt (ots)

(hol) Am Freitagabend (31.01.2020) stiegen Unbekannte in ein Wohnhaus in Oberrad ein. Die Diebe erbeuteten dabei mehrere tausend Euro Bargeld und Schmuck.

In der Zeit zwischen 18:30 Uhr bis 21:30 Uhr nutzten Diebe die Abwesenheit der Bewohner eines Hauses in der Offenbacher Landstraße und drangen in dieses ein. Sie durchwühlten sämtliche Schränke und erbeuteten so Schmuck und mehrere tausend Euro Bargeld. Anschließend entkamen sie unbekannt.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter 069 / 755-10800 mit dem 8. Polizeirevier in Verbindung zu setzen.

