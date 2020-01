Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen - Beim Abbiegen von der Straße gerutscht

Bild-Infos

Download

Wermelskirchen (ots)

Ein 19-jähriger Wermelskirchener ist am Sonntagnachmittag (12.01.) von der Straße gerutscht. Dabei ist seine junge Beifahrerin verletzt worden.

Der Ford-Fahrer war um 14:35 Uhr in Pohlhausen in Richtung Eschbachtal unterwegs. An der Einmündung Paulusstraße bog er auf regennasser Straße nach rechts ab. Dabei verlor er die Kontrolle über seinen Fiesta, rutschte nach links von der Straße und krachte schließlich vor einen Stahl-Gitter-Zaun.

Bei dem Aufprall wurde die 20-jährige Beifahrerin in dem Ford leicht verletzt. Sie wollte selbstständig zum Arzt gehen. Der Fiesta wurde erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf knapp 10.000 Euro geschätzt. (rb)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Pressestelle

Telefon: 02202 205 120

E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell