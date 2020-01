Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Burscheid - Zeugenaufruf: Metalle aus Lagerhalle gestohlen

Burscheid (ots)

Unbekannte Täter entwendeten zwischen dem 14.12.2019, 14:30 Uhr, und dem 20.12.2019, 08:30 Uhr in dem Industriegebiet Linde in Burscheid-Hilgen, Metalle im Wert von 75.000 Euro aus einer Lagerhalle. Die Metalle sind über den Feldweg Kretzheide mit einem Fahrzeug abtransportiert worden. Wer hat zu dieser Zeit Fahrzeuge und/oder Personen in diesem Bereich gesehen?

Hinweise bitte an die Polizei RheinBerg unter der Rufnummer 02202 205-0. (ma)

