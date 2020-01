Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - 30.000 Euro in Verlust geraten - Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung

Bergisch Gladbach (ots)

Bereits am vergangenen Samstag (04.01.) sind 30.000 Euro Bargeld in Verlust geraten.

Ein 43-jähriger Bergisch Gladbacher holte mittags bei einer Bank in der Innenstadt 30.000 Euro in 200 EUR Scheinen ab. Anschließend fuhr er nach Heidkamp zur Straße Am Rübezahlwald und lud dort gegen 12:00 Uhr sein Auto aus. Kurze Zeit später bemerkte er, dass der Briefumschlag mit dem Bargeld fehlte.

In den letzten Tagen hat sich bisher noch kein Finder bei der Polizei oder der Stadt gemeldet. Die Polizei hofft nun auf Zeugen. Wer hat letzte Woche eine Person im Bereich Lerbacher Weg / Am Rübezahlwald beobachtet, der Geld in einem Briefumschlag zählte oder in Augenschein nahm? Wer kennt eine Person, der in den letzten Tagen mit einer auffällig großen Anzahl von 200 EUR Scheinen agiert hat? Hinweise bitte an die Polizei RheinBerg unter 02202 205-0. (rb)

