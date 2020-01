Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - Bargeld aus Lkw gestohlen während der Fahrer schlief

Rösrath (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (08.01.) wurde ein Lkw-Fahrer auf der Raststätte Königsforst an der A3 Opfer eines dreisten Diebes. Während der Fahrer schlief, brach der unbekannte Täter in den verschlossenen Innenraum des Sattelschleppers aus Bosnien ein. Am Schloss der Fahrertür konnten die alarmierten Beamten eine Hebelmarke vorfinden.

Der 25-jährige Fahrer bemerkte die Tat nach dem Aufwachen gegen kurz vor 7 Uhr. Aus seiner Geldbörse fehlte bei Tatentdeckung eine Bargeldsumme im unteren dreistelligen Bereich. (ct)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Pressestelle

Telefon: 02202 205 120

E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell