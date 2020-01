Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Burscheid - Festnahme eines Wohnungseinbrechers

Bild-Infos

Download

Burscheid (ots)

Am Montagmorgen (06.01.) meldete sich ein Hausbesitzer aus der Luisenstraße in Burscheid bei der Polizei. Er hatte einen Einbruch in sein Einfamilienhaus festgestellt, nachdem er aus dem Urlaub zurückgekehrt war. Ein zunächst unbekannter Täter hat während seines Urlaubs einen circa 1,5 m hohen Grundstückszaun überwunden und ein Fenster eingeschlagen, um es dann von außen zu öffnen. Es wurde aber offenbar nichts gestohlen. Der Geschädigte schaute sich anschließend die Aufnahmen seiner installierten Videoüberwachung an und konnte darauf sehr deutlich den Täter sehen.

Zwei Tage später, am gestrigen Mittwoch (08.01.), sah er genau diesen Mann an einer Bushaltestelle gegenüber seines Hauses sitzen. Anhand der Bekleidung und der äußeren Erscheinung des Mannes erkannte er ihn eindeutig wieder und verständigte die Polizei. Die Beamten nahmen den 40-Jährigen fest, der aktuell ohne festen Wohnsitz ist. Er war geständig und räumte die Tat ein. Zudem wird die erfolgte intensive Spurensicherung die Tatbegehung zusätzlich untermauern.

Er wurde noch am gleichen Tag dem Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete. (ct)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Pressestelle

Telefon: 02202 205 120

E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell