Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Diebstähle aus Autos und Sachbeschädigungen an Pkw's beschäftigen Polizei

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Bad Oeynhausen (ots)

Drei Diebstähle aus Autos sowie mehrere Sachbeschädigungen an Fahrzeugen haben die Polizei in Bad Oeynhausen in den vergangenen Tagen beschäftigt. Nun suchen die Ermittler nach Zeugen.

Die Besitzerin eines Porsche hatte die Beamten in der Nacht zu Sonntag zur Ecke Parkstraße/Detmolder Straße gerufen, da ein Unbekannter während ihres Aufenthaltes in einer nahe gelegenen Diskothek eine Seitenscheibe an den Wagen zertrümmerte und aus dem Innenraum ein Portemonnaie entwendete.

Ebenfalls auf eine im Pkw zurück gelassene Geldbörse hatte es ein Dieb am Samstagmittag in der Bahnhofstraße abgesehen. Hier hatte der Fahrzeugeigentümer seinen vor einem Haus unverschlossenen abgestellten Pkw während eines Umzuges gegen 13 Uhr für einen kurzen Augenblick aus den Augen gelassen. Dies nutzte der Unbekannte aus.

Zudem meldete am frühen Sonntagabend die Fahrerin eines VWs aus Düsseldorf den Diebstahl einer Ledertasche und einer Sonnenbrille aus ihrem Wagen. Dieser Stand seit dem Vormittag in der Tiefgarage an der Bali-Therme. Bei einer Nachschau wurden die Brille sowie eine andere Tasche unter einer Treppe zum Ausgang der Tiefgarage aufgefunden.

Neben den Diebstählen wurden den Polizisten am Freitagmorgen noch vier beschädigte Autos auf dem Hof eines Hauses an der Steinstraße angezeigt. An einem Opel, einem Hyundai und zwei weiteren Pkw waren in der Nacht jeweils Reifen zerstochen worden. Ein gleichgelagerter Fall ereignete sich auf einem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses am Innsbrucker Weg. Hier meldete am Samstagabend eine Audi-Fahrerin einen zerstochenen Hinterreifen.

Bereits am Samstagvormittag kümmerten sich die Beamten um einen auf der Frontscheibe und der Motorhaube mit schwarzer Farbe überzogenen VW Passat an der Oberbecksener Straße. Offenbar hatte ein Unbekannter den Wagen vom Gehweg aus mit Farbe beworfen.

In allen Fällen bitten die Ermittler um Hinweise unter (0571) 88660.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:



Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell