POL-OG: Ottersweier, Haft - Unfall unter Alkoholeinwirkung verursacht, vier Verletzte

Zu einem Unfall unter Alkoholeinfluss kam es am Samstagmorgen auf der L86a. Eine 18-Jährige war gegen 5:30 Uhr mit ihrem Renault von Lauf in Richtung Ottersweier unterwegs, als sie die Kontrolle über ihren Wagen verlor und mit einer Grundstücksmauer kollidierte. Bei der Unfallaufnahme durch Beamte des Polizeireviers Bühl stellte sich heraus, dass die mutmaßliche Unfallverursacherin möglicherweise mit nicht angepasster Geschwindigkeit fuhr und überdies mit knapp 0,8 Promille am Steuer ihres Renault gesessen hatte. Die Fahranfängerin sowie zwei Mitfahrerinnen im Alter von 19 und 26 Jahren trugen infolge der Kollision leichte Verletzungen davon. Ein 26-Jähriger wurde gar schwer verletzt. Alle wurden von Einsatzkräften des Rettungsdienstes in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Sachschaden wird auf etwa 6.000 Euro taxiert. Neben der Beschlagnahme ihres Führerscheins erwarten die 18-Jährige nun mehrere Strafverfahren.

