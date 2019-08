Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Raser stoppen - Leben schützen

Mönchengladbach (ots)

Zu IHRER Sicherheit planen wir in der 35. Kalenderwoche des Jahres 2019 Geschwindigkeitskontrollen auf folgenden Strecken:

Montag, 26.08.2019: Theodor-Heuss-Straße

Dienstag, 27.08.2019: Fliethstraße

Mittwoch, 28.08.2019: Kreuzherrenstr.

Donnerstag, 29.08.2019: Konradstraße

Freitag, 30.08.2019: Giesenkirchener Straße

Samstag, 31.08.2019: Aachener Straße

Sonntag, 01.09.2019: Waldnieler Straße

Bitte denken Sie daran: Es ist Schulbeginn. Unter den Schülern sind nun auch die "neuen i-Dötzchen" unterwegs. Und auch für die Kids, die auf die weiterführenden Schulen gewechselt haben, steht zu großen Teilen ein neuer Schulweg an. Entsprechend wird die Polizei auch an weiteren Bereichen in der Nähe von Schulen vor Ort sein und unter anderem die Geschwindigkeiten messen.

Bitte fahren Sie rücksichtsvoll und vorausschauend. Besonders, wenn Kinder in der Nähe siund. (cw)

