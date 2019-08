Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Verfolgungsfahrt in Pongs - Polizei stellt Fahrer

Mönchengladbach (ots)

In der vergangenen Nacht flüchtete ein 28jähriger Mönchengladbacher vor der Polizei und beschädigte hierbei ein geparktes Auto und einen Streifenwagen. Wie sich herausstellte, hatte er aus seiner Sicht mannigfache Gründe dafür, nicht von der Polizei angehalten zu werden.

Polizisten fiel das Fahrzeug gegen 3.20 Uhr in Pongs auf. Zum Zwecke einer allgemeinen Verkehrskontrolle schalteten sie an dem Streifenwagen die Anhaltesignale an. Der Fahrer ignorierte diese und gab Gas. Während der Nachfahrt stellte sich heraus, dass die an dem Pkw angebrachten Kennzeichen gestohlen waren.

Während der Verfolgungsfahrt beging der 28-Jährige bei hoher Geschwindigkeit mehrere Verkehrsverstöße. Letztendlich konnte einer der hinzugeeilten Streifenwagen den verfolgten Pkw stellen. Hierbei stieß das Fluchtfahrzeug gegen einen entgegen kommenden Streifenwagen und kam in einem Grünstreifen zum Stehen.

Bei der unmittelbar anschließenden Festnahme durch die Polizisten wurde der 28-Jährige leicht verletzt.

Während seiner Flucht beschädigte der 28-Jährige mit dem Fluchtwagen mehrere geparkte Pkw.

Polizisten wurden nicht verletzt.

Bei den anschließenden Ermittlungen stellte sich heraus, dass nicht nur die Kennzeichen nach Diebstahl zur Fahndung ausgeschrieben waren. Das Fahrzeug war nicht zugelassen. Der 24-Jährige stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Ferner lag gegen ihn ein Haftbefehl zur Strafvollstreckung von 12 Monaten vor - wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. (cw)

