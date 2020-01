POL-ROW: ++ Chlorgasaustritt im Hallenblad endet glimpflich ++

Polizeiinspektion Rotenburg

Rotenburg (ots)

Chlorgasaustritt im Hallenblad endet glimpflich

Zeven. Am Donnerstagnachmittag ist es im Hallenbad Aqua Fit an der Goethestraße zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei gekommen. Dort war gegen 16 Uhr der Austritt von Chlorgas gemeldet worden. Etwa 90 Badegäste mussten das Bad verlassen. Wie sich herausstellte, ist in einem Nebenraum des Bades aus dem defekten Ventil einer Gasflasche Chlorgas ausgetreten. Menschen wurden nicht verletzt.

