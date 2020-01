Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Vandalismus in der Sporthalle ++ Diebstahl aus der Gärtnerei ++ BMW zerkratzt - Polizei sucht Zeugen ++

Rotenburg (ots)

Vandalismus in der Sporthalle

Bremervörde. Während der Tage des Jahreswechsels haben Unbekannte in der Sporthalle am Birkenweg ärgerlichen Schaden angerichtet. Sie dürften vermutlich durch eine Kabinentür in die Halle eingedrungen sein. Zunächst durchwühlten sie einen Regieraum. Dann nahmen sie sich einen Feuerlöscher und versprühten das weiße Löschpulver auf dem Hallenboden. Den entleerten Feuerlöscher nahmen die Vandalen mit. Sachdienliche Hinweise bitte an die Bremervörder Polizei unter Telefon 04761/99450.

Diebstahl aus der Gärtnerei

Brockel. In der Nacht von Montag auf Dienstag sind unbekannte Täter in die Lagerhalle einer Gärtnerei an der Kirchstraße eingedrungen. Daraus nahmen sie eine Gasflasche und ein Heizgerät mit.

BMW zerkratzt - Polizei sucht Zeugen

## Foto in der digitalen Pressemappe ##

Sottrum. In der Nacht zum Neuen Jahr haben Unbekannte in der Jahnstraße ein hochwertiges Fahrzeug beschädigt. Auf dem Parkstreifen direkt an der Straße vor einem Mehrparteienhaus stand ein schwarzer BMW der 6er Reihe. Die Täter zerkratzten beide Fahrzeugseiten und richteten einen Schaden von mehreren tausend Euro an. Sachdienliche Hinweise bitten an die Sottrumer Polizei unter Telefon 04261/370190.

