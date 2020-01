Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Unruhige Silvesternacht für die Rotenburger Polizei ++ mehrere Körperverletzungen und Streitigkeiten ++ Bedrohung von Rettungskräften ++ Autos durch Feuerwerk beschädigt ++ mehrere kleine Brände

Rotenburg (ots)

Rotenburg. In der Silvesternacht kam es zu mehreren Körperverletzungsdelikten und Streitigkeiten. Morgens um kurz nach sechs Uhr wurde in Rotenburg in der Verdener Straße eine junge Frau von einem unbekannten Mann festgehalten und belästigt. Als ein Freund der jungen Frau zu Hilfe kam, wurde er von dem Mann geschlagen. Danach flüchtete der unbekannte Täter. Ein Strafverfahren gegen den bislang unbekannten Täter wurde eingeleitet.

Gegen kurz vor halb sieben wurde in Visselhövede, im Bereich der Diskothek Tenne, ein Mann von einem jungen, männlichen Täter mehrfach geschlagen. Das Opfer erlitt dabei mehrere Hämatome. Gegen den jungen Täter wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

In Rotenburg, Scheeßel und Reeßum wurden der Polizei Streitigkeiten gemeldet. Diese standen überwiegend im Zusammenhang mit hohem Alkoholkonsum und mussten durch die Polizei geschlichtet werden.

Fintel. In Fintel wurde aufgrund einer selbstverschuldeten Verletzung der Rettungsdienst zu einem Einfamilienhaus gerufen. Als die Rettungskräfte vor Ort waren, wurden sie durch den stark alkoholisierten Verletzten mit einem Küchenmesser bedroht. Sie flüchteten sich in den vor dem Wohnhaus abgestellten Rettungswagen. Der Mann folgte ihnen zu diesem und beschädigte das Fahrzeug mit dem Messer. Als die angeforderte Polizei eintraf, wurde der Mann aufgrund seiner Verletzung zunächst dem Diakonieklinikum Rotenburg zugeführt. Dort wurde der Mann medizinisch versorgt. Da keine medizinische Notwendigkeit für einen Verbleib des Mannes im Krankenhaus bestand, wurde er anschließend dem Polizeigewahrsam zugeführt, wo er den Rest der Nacht verbrachte. Aufgrund der Vorfälle wurden gegen den Mann mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Rotenburg. In der Potsdamer Straße in Rotenburg kam es zu Beschädigungen an zwei dort geparkten Autos, die mutmaßlich durch Feuerwerkskörper verursacht worden sind. Es wurden Strafverfahren eingeleitet.

Rotenburg. Im Bereich der Kleinen Gartenstraße wurden der Polizei drei brennende Müllsäcke mitgeteilt. Die Beamten konnten die Säcke mittels Feuerlöscher aus dem Streifenwagen ablöschen.

Scheeßel. In Scheeßel kam es vermutlich durch Funkenflug nach Entzünden von Silvester-Feuerwerk zum Brand einer Hecke. Diese musste durch die angerückte Feuerwehr abgelöscht werden.

Sottrum. In Sottrum brannte neben einer Sporthalle in der Schillerstraße ein kleiner Bereich auf der dortigen Rasenfläche. Auch dieser Brand wurde durch die eingesetzte Feuerwehr gelöscht.

