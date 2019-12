POL-ROW: ++ 19-Jähriger klaut Polizei-Kennzeichen ++ Unfallflucht auf KiTa-Parkplatz - Polizei sucht Zeugen ++ Einbruch zu Weihnachten ++

Polizeiinspektion Rotenburg

19-Jähriger klaut Polizei-Kennzeichen

Bremervörde. Ein 19-jähriger Mann ist am frühen Mittwochmorgen dabei erwischt worden, wie er von einem Streifenwagen der Bremervörder Polizei das vordere Kennzeichen abmontierte. Den VW Touran hatten die Beamten während eines Einsatzes vor einer Diskothek an der Wesermünder Straße abgestellt. Eine Zeugin beobachtete den jungen Mann bei dem Diebstahl und teilte es den Polizisten mit. Das gestohlene Kennzeichen hatte der 19-Jährige noch bei sich. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Unfallflucht auf KiTa-Parkplatz - Polizei sucht Zeugen

Zeven. Nach einem Verkehrsunfall, der sich zwischen Heiligabend und dem 1. Weihnachtsfeiertag auf dem Parkplatz des Kindergartens an der Berliner Straße ereignet hat, sucht die Zevener Polizei nach möglichen Zeugen. In diesem Zeitraum ist dort ein geparkter schwarzer Mercedes Benz C 180 durch ein anderes Fahrzeug beschädigt worden. Sachdienliche Hinweise bitte an die Zevener Polizei unter Telefon 04281/93060.

Einbruch zu Weihnachten

Fintel. In der Nacht vom 1. auf den 2. Weihnachtsfeiertag sind unbekannte Täter in ein Wohnhaus an der Freudenthalstraße eingebrochen. Dazu hebelten sie auf der Rückseite das Fenster einer Einliegerwohnung auf. Dort suchten sie zunächst nach Beute und brachen dann die Wohnungseingangstür zum Hausflur auf. Auf diesem Weg gelangten die Unbekannten in Geschäftsräume im ersten Stock. Den Einbrechern fiel Bargeld und Schmuck in die Hände.

