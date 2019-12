POL-ROW: Wochenendmeldung der PI Rotenburg

Polizeiinspektion Rotenburg

Rotenburg: Einbrüche in Wohnhäusern im Ortsbereich Am 20.12.19, in den späten Nachmittagsstunden bis zum Einbruch der Dunkelheit, kam es im Bereich Rotenburg zu insgesamt drei Einbrüchen in Wohnungen. Hierbei wurde jeweils über Aufhebeln einer Terrassentür das Objekt geöffnet und betreten. Die Zielrichtung war in erster Linie Schmuck und Bargeld. Die Tatorte befinden sich in der Wilhelm-Richard-Straße, in der Straße "Jägerhöhe" und der Angerburger Straße. Hinweise zu möglichen verdächtigen Personen nimmt die Polizei in Rotenburg entgegen.

Rotenburg: Diebstahl von Tageseinnahmen auf dem Wochenmarkt

Am 21.12.2019, in der Zeit zwischen 13.05 Uhr und 13.10 Uhr, wurde aus einem Transporter eines Marktbeschickers des Wochenmarktes auf dem Pferdemarkt, die Geldtasche mit den Tageseinnahmen entwendet. Der Transporter war während der Abbauarbeiten des Wochenmarktes für einen Moment ohne Aufsicht. Diesen Moment nutzte ein unbekannter Täter um die Geldtasche aus dem Fahrzeug zu nehmen und sich zu entfernen. Zeugen, die diesen Vorgang ggf. beobachtet haben und Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Rotenburg in Verbindung zu setzen.

Visselhövede: Brand eines Abfallcontainers

Am 21.12.19, gegen 16.20 Uhr, wurde an der Grundschule in Visselhövede ein brennender Abfallcontainer gemeldet. Durch das schnelle Eingreifen der FFW Visselhövede konnte verhindert werden, dass sich der Brand weiter entwickeln konnte. Dies wiederum war nur möglich da sich Anwohner in der unmittelbaren Umgebung aufgehalten hatten und die Entstehung des Brandes unverzüglich gemeldet haben. Bei der Aufnahme des Sachverhaltes konnte ermittelt werden, dass sich zur Tatzeit Jugendliche im Bereich des Schulhofes aufgehalten haben sollen. Hinweise auf mögliche Personen nimmt die Polizei in Visselhövede oder Rotenburg entgegen.

Visselhövede: Trunkenheit im Verkehr infolge Alkohol

Am 21.12.19, gegen 13.50 Uhr, wurde der Pkw einer 51-jährigen aus dem Heidekreis angehalten und kontrolliert. Da die Fahrerin offensichtlich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke gestanden hat wurde ein Alcotest durchgeführt. Dieser ergab von Ort einen Wert von über 1,6 Promille. Nach der durchgeführten Blutentnahme und der Sicherstellung des Führerscheines wurde die 51-jährige wieder aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

