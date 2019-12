Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++Nachtrag zur Pressemeldung der PI Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen vom 13.-15.12.2019++

Lüneburg (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung vom 15.12.2019 der PI Lüneburg/Lücvhow-D./Uelzen

Am Samstagnachmittag gegen 15.30 Uhr wurde in der Elbe in Höhe Bleckede ein lebloser menschlicher Körper mittig im Fluss treibend festgestellt. Der männliche Leichnam wurde von der FFW Bleckede aus dem Fluss geborgen. Eine abschließende Identifizierung der Leiche ist zurzeit nicht erfolgt, da sich jedoch an sämtlichen Kleidungsstücken eingenähte Namen einer vermissten Person befinden, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es sich bei dem gefundenen Körper um den am 27.10.2019 in Hitzacker als vermisst gemeldeten 67-jährigen Mann handelt.

