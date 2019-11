PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Pressemitteilung der Limburger Kriminalpolizei: Brand in Einfamilienhaus

Limburg (ots)

Brand in Einfamilienhaus, Mengerskirchen, Unterm Bau, Dienstag, 26.11.2019, 07.00 Uhr

(si)Am Dienstagmorgen kam es in der Straße "Unterm Bau" in Mengerskirchen zu dem Brand eines Einfamilienhauses, bei welchem ein 10-jähriges Mädchen ums Leben gekommen ist. Ihre 4 Jahre alte Schwester wird noch weiter vermisst. Ersten Ermittlungen zu Folge hatte der 5-jährige Bruder das Feuer gegen 07.00 Uhr bemerkt und seine 30 und 27 Jahre alten Eltern informiert. Diese konnten gemeinsam mit ihrem Sohn das brennende Gebäude verlassen. Zum Zeitpunkt des Feuers sollen sich noch die beiden 4 und 10 Jahre alten Töchter des Paares in dem Gebäude befunden haben. Das 10-jährige Mädchen wurde von den Rettungskräften im Verlauf der Löscharbeiten aus dem Wohnhaus gerettet, verstarb allerdings trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen noch am Brandort. Die 4-Jährige konnte bisher noch nicht aufgefunden werden. Die Löscharbeiten, an welchen die Feuerwehren aus Mengerskirchen, Weilburg und Winkels beteiligt sind, dauern derzeit noch an. Aufgrund der möglichen Einsturzgefahr des Gebäudes ist ein gefahrloses Betreten für die Einsatzkräfte derzeit nicht möglich. Die Brandursache ist noch unklar. Die Brandermittler der Limburger Kriminalpolizei haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Des Weiteren wurden Spezialisten des Hessischen Landeskriminalamtes mit der Brandursachenermittlung beauftragt.

