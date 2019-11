PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Pressemeldung der Polizeidirektion Limburg - Weilburg vom 23.11.19

Limburg (ots)

PKW - Aufbruch in Limburg

65549 Limburg, Am Zehntenstein In der Nacht zum Freitag dem 22.11. schlugen derzeit unbekannte Täter die Seitenscheibe eines grauen Mini ein und entwendeten aus dem Innenraum eine Damenhandtasche, eine Geldbörse sowie ein Apple iPad.

PKW- Reifen wurden zerstochen

65549 Limburg, Westerwaldstraße Am Freitag zwischen 09.30 und 10.30 Uhr zerstachen unbekannte Täter die beiden Reifen auf der Beifahrerseite eines silberfarbenen BMW. Der PKW war auf dem Parkplatz eines Einkaufcentrums abgestellt.

Schwarzer Audi wurde zerkratzt

65549 Limburg, Westerwaldstraße Unbekannte Täter zerkratzten am Freitag zwischen 16.30 und 17.00 Uhr die komplette linke Fahrzeugseite eines schwarzen Audi A 5. Der PKW war im Tatzeitraum auf einem Kundeparkplatz eines Einkaufcentrums abgestellt.

PKW- Aufbruch in Elz

65604 Elz, Anlagenweg An einem grauen 5-er BMW, welcher im Anlagenweg in Elz abgestellt war, schlugen in der Nacht zum Freitag unbekannte Täter die Seitenscheibe ein und entwendeten aus dem Fahrgastraum eine Geldbörse.

--- In allen Fällen werden Hinweisgeber gebeten, sich mit der Polizei Limburg unter der 06431 - 91400 in Verbindung zu setzen---

Unfallflucht am Limburger Krankenhaus

65549 Limburg, Am Schafsberg Bereits am Donnerstag wurde im Parkhaus am Limburger Krankenhaus ein schwarzer Opel Zafira an der hinteren Stoßstange beschädigt. Der Verursacher muss beim ein- oder ausparken den abgestellten PKW beschädigt haben und flüchtete unerkannt, wobei er einen Schaden von ca. 500 Euro hinterließ. Der Unfall muss sich in der Zeit zwischen 05.30 und 14.30 Uhr ereignet haben.

Unfallflucht in Eschhofen

65552 Limburg - Eschhofen, Limburger Straße Am Mittwoch dem 20.11. gegen 17.00 Uhr ereignete sich in der Limburger Straße in Eschhofen ein Verkehrsunfall, wobei ein am Fahrbahnrand abgestellter schwarzer BMW durch einen vorbeifahrenden PKW am Seitenteil beschädigt wurde. Der Verursacher flüchtete und hinterließ einen Sachschaden von ca. 1500 Euro. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Limburg unter der 06431 -91400 zu melden.

