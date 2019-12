Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Weihnachtsbäume gestohlen ++ Einbrecher ohne Erfolg ++ Enkeltrick misslingt ++ Autofahrer unter Drogeneinfluss ++ Mit frisiertem Roller durch den Gewerbepark ++

Rotenburg (ots)

Weihnachtsbäume gestohlen

Rotenburg. Auf die besonders günstige Tour haben sich vier noch unbekannte Täter am Sonntagabend Weihnachtsbäume "besorgt". In der Großen Straße nahmen sie zwei geschmückte Tannen der Innenstadtstadt-Dekoration mit und legten sie vor der Drogerie Rossmann auf die Dächer ihrer Autos. Damit brausten sie davon. Bei den Unbekannten soll es sich um drei Männer und eine Frau im Alter zwischen 20 und 30 Jahren gehandelt haben. Sachdienliche Hinweise bitte nicht an den Weihnachtsmann, sondern unter Telefon 04261/9470 an die Rotenburger Polizei.

Einbrecher ohne Erfolg

Zeven. Am Sonntagvormittag haben unbekannte Täter versucht, in ein Wohnhaus an der Jahnstraße einzubrechen. Sie schafften es, auf der umfriedeten Terrasse ein Fenster aufzudrücken. In die Wohnung kamen die Unbekannten jedoch nicht.

Enkeltrick misslingt

Tarmstedt. Mit dem Enkeltrick hat eine unbekannte Betrügerin am vergangenen Wochenende versucht, an das Geld einer 85-jährigen Frau aus der Samtgemeinde Tarmstedt zu kommen. Die "Enkelin" gab gegenüber der Seniorin an, einen schweren Verkehrsunfall gehabt zu haben und nun finanzielle Unterstützung zu benötigen. Die Frau legte auf und rief sofort bei ihrer richtigen Enkeltochter an. Der ging es zum Glück gut. Die Polizei freut sich über das entschlossene Handeln der 85-Jährigen.

Autofahrer unter Drogeneinfluss

Scheeßel. Eine Streifenbesatzung der Rotenburger Polizei hat am Sonntagnachmittag in der Bremer Straße die Drogenfahrt eines 24-jährigen Autofahrers gestoppt. Bei der Verkehrskontrolle zeigte sich schnell, dass der junge Mann unter dem Einfluss Drogen stand. Er musste auf der Polizeiwache eine Blutprobe abgeben.

Mit frisiertem Roller durch den Gewerbepark

Visselhövede. Am Sonntagnachmittag ist ein 20-jähriger Mann mit einem frisierten Motorroller durch die Straße Im Gewerbepark gebraust. Der junge Mann war dort mit über sechzig Sachen unterwegs. Bei der Kontrolle konnte er aber die erforderliche Fahrerlaubnis nicht vorzeigen. Die Polizei leitete gegen ihn und auch gegen die Halterin des Rollers, die ihm den Flitzer überlassen hatte, ein Strafverfahren ein.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Rotenburg

Pressestelle

Heiner van der Werp

Telefon: 04261/947-104

E-Mail: pressestelle(at)pi-row.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell