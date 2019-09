POL-VER: Pressemeldungen der PI Verden/Osterholz vom 29.09.2019

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Bereich Verden

Verden; Person mit Gesichtsmaske erschreckt Bahnreisende: Am Samstag, dem 28.09.2019, verunsicherte am späten Nachmittag eine Person, die mit einer Gesichtsmaske in Form eines Totenkopfschädels bedeckt war, die am Bahnsteig auf ihren Zug wartenden Reisenden. Diese, besonders aber ein Kind, wurden durch den ungewöhnlich verkleideten jungen Mann teilweise bewusst erschreckt. Dann durchquerte die Person das Gleisbett und ging, noch immer maskiert, weiter in Richtung Holzmarkt. Auf dem Weg dorthin wurde der Mann von der Polizei aufgegriffen und in Gewahrsam genommen. Als Grund für sein Verhalten kann eine psychische Erkrankung nicht ausgeschlossen werden. Der Verursacher wurde im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen fachärztlich betreut.

Dörverden; Diebe schlichen sich in Einfamilienhaus: Am Samstag, dem 28.09.2019, nutzten unbekannte Täter in der Buschmeyerstraße die Unaufmerksamkeit der im Garten eines Einfamilienhauses und im Haus selbst aufhältigen Bewohner. Die Täter schlichen sich unerkannt bis in das Schlafzimmer, wo sie diverse Wertgegenstände und Bargeld in noch unbekannter Höhe erbeuteten. Anschließend konnten sie in unbekannte Richtung flüchten.

Langwedel; Pkw-Diebstahl endet auf Feldweg: Am Sonntag, dem 29.09.2019, entwendeten in den frühen Morgenstunden bislang unbekannte Täter aus einem auf dem Campingplatz Drosselhof stehenden Vorzelt den Schlüssel eines in unmittelbarer Nähe geparkten Fahrzeuges. Kurz darauf wurde das Fahrzeug mit einem Unfallschaden auf einem nahegelegenen Feldweg aufgefunden. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor.

Bereich Achim

Ottersberg-Bahnhof; Auffälliger Fahrzeugführer eines Pkw: Ein 61-jähriger Pkw-Fahrer eines VW Golf befuhr am Freitag, dem 27.09.2019, gegen 21.04 Uhr in der Gemarkung Ottersberg die L155 aus Richtung Posthausen kommend in Richtung Ottersberg-Bahnhof. Hinter der Anschlussstelle der BAB1 fuhr der Fahrzeugführer so stark in Schlangenlinien, dass er auf die Gegenfahrbahn geriet und entgegenkommende Fahrzeuge ausweichen mussten. Im weiteren Verlauf fuhr er mit seinem Fahrzeug in den seitlichen Grünstreifen. Als er am Fahrbahnrand stehend angetroffen wurde, stellten die Polizeibeamten geistige und körperliche Mängel fest. Die Weiterfahrt wurde daraufhin untersagt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Zeugen der Fahrt werden gebeten, sich bei der Polizei Ottersberg zu melden.

Achim-Borstel; Kleinfeuer breitet sich durch Wind aus: Am Samstag, dem 28.09.2019, geriet gegen 15:00 Uhr im Borsteler Weg ein Komposthaufen aus unbekannter Ursache in Brand. Durch den starken Wind griff das Feuer auf zwei danebenstehende Gartenhäuser über. Der Brand wurde durch die Einsatzkräfte der Feuerwehren Achim und Embsen abgelöscht. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000,- Euro. Ottersberg; Verkehrsunfallflucht: Ein bisher unbekannter Pkw-Fahrer eines Ford Focus befuhr am Samstag, dem 28.09.2019, gegen 21.39 Uhr in Ottersberg den Kreisverkehr und verursachte einen Unfall. Beim Durchfahren des Kreisels fuhr der Fahrzeugführer so weit rechts, dass er mit seinem Fahrzeug mit einem vor dem Kreisverkehr wartenden Linienbus kollidierte. Anschließend setzte der Fahrer des Focus seine Fahrt über den Gehweg fort und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000,- Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Ottersberg zu melden.

Bereich Osterholz/Scharmbeck

Schwanewede; Diebstahl von Fahrzeugteilen: In der Nacht von Samstag, dem 28.09.2019, auf Sonntag, dem 29.09.2019, wurde gegen Mitternacht in der Ortsstraße im Ortsteil Eggestedt ein Ackerschlepper Ziel von Dieben. Die unbekannten Täter demontierten und entwendeten mehrere Fahrzeugteile. Des Weiteren wurde so auf die Sicherung des Anhängers eingewirkt, dass sich dieser bei einer folgenden Fahrt hätte lösen können.

Ritterhude; Verstoß Tierschutzgesetz: Am Samstag, dem 28.09.2019, wurde vormittags auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes im Ortsteil Ihlpohl ein Hundehalter beobachtet, der seinen an einem Halsband geführten Hundewelpen weit über das erforderliche Maß hinaus am Halsband zog. Im Rahmen einer Kontrolle wurde festgestellt, dass der Welpe weder angemeldet, noch gechippt und ärztlich versorgt war. Zudem legte der vermeintliche Besitzer einen gefälschten Hundepass vor. Das Tier wurde sichergestellt und in ein Tierheim verbracht.

Ritterhude; Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort: Am Samstag, dem 28.09.2019, beschädigte auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes im Ortsteil Ihlpohl ein unbekannter Fahrzeugführer mit einem unbekannten Fahrzeug einen geparkten Pkw, wodurch Sachschaden in Höhe von ca. 3000,- Euro entstand. Der verantwortliche Fahrzeugführer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Bereich Autobahnpolizei Langwedel

Keine presserelevanten Ereignisse

