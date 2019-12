Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Gartenzaun nach Unfall beschädigt - Polizei sucht Zeugen ++

Bild-Infos

Download

Rotenburg (ots)

Gartenzaun nach Unfall beschädigt - Polizei sucht Zeugen

## Foto in der digitalen Pressemappe ##

Zeven. Nach einer Unfallflucht, die sich bereits am Mittwoch, den 18.12.2019, in der Ernst-August-Straße ereignet hat, bitten die Ermittler der Zevener Polizei um sachdienliche Hinweise. Demnach ist ein bislang noch unbekannter Autofahrer am frühen Morgen zwischen 5 und 6 Uhr mit seinem Fahrzeug, möglicherweise beim Wenden, gegen den Gartenzaun eines Anliegers gefahren. Zu dieser Zeit ist ein Unfallgeräusch gehört worden. Das Unfallfahrzeug dürfte beschädigt worden sein. Mitteilungen bitte unter Telefon 04281/93060.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Rotenburg

Pressestelle

Heiner van der Werp

Telefon: 04261/947-104

E-Mail: pressestelle(at)pi-row.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell