POL-ROW: ++ Betrunken in den Feierabend ++ Falsche Polizisten im Wochenenddienst ++ Unfall durch Unachtsamkeit ++ Junge Fahranfängerin fährt mit 2,4 Promille über die rote Ampel ++

Rotenburg (ots)

Betrunken in den Feierabend

Schwitschen. Mit über 2,4 Promille ist ein 38-jähriger Autofahrer am Sonntagabend in eine Verkehrskontrolle der Rotenburger Polizei geraten. Der Mann war den Beamten gegen 19.30 Uhr aufgrund seiner unsicheren Fahrweise in der Hauptstraße aufgefallen. Im Gespräch mit dem Fahrer zeigte sich sofort, dass er deutlich unter Alkoholeinwirkung stand. Er habe nach Feierabend drei Bier getrunken, so der 38-Jährige gegenüber den Polizisten. Ein Atemalkoholtest zeigte etwas Anderes. Der Mann dürfte etwas tiefer ins Glas geschaut haben. Er musste auf der Rotenburger Polizeiwache eine Blutprobe und natürlich auch seinen Führerschein abgeben.

Falsche Polizisten im Wochenenddienst

Heeslingen. Falsche Polizisten waren auch am Sonntag zwischen Weihnachten und Sylvester im Dienst. Am Nachmittag zwischen 16 und 17 Uhr riefen sie bei mindestens vier Heeslinger Bürgern an. Die Wochenendarbeit hat sich für die Betrüger jedoch nicht ausgezahlt. Bei ihren Versuchen, den Angerufenen persönliche Lebensumstände zu entlocken, bissen sie auf Granit. Alle legten sofort auf und meldeten sich bei der echten Polizei.

Unfall durch Unachtsamkeit

Heeslingen. Eine 53-jährige Autofahrerin ist am Samstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 134 verletzt worden. Die Frau war gegen 16 Uhr mit ihrem Opel Corsa zwischen Wense und Sassenholz unterwegs, als sie auf gerader Strecke vermutlich wegen Unachtsamkeit mit ihrem Auto auf den unbefestigten Grünstreifen geriet. Der Corsa kam ins Schleudern und dann nach links von der Fahrbahn ab. Die Fahrerin zog sich dabei Verletzungen an ihrem Knie zu. An ihrem Fahrzeug entstand ein Totalschaden.

Junge Fahranfängerin fährt mit 2,4 Promille über die rote Ampel

Rotenburg. Weil sie in der Straße Am Sande über eine rote Ampel fuhr, ist eine 20-jährige Autofahrerin am späten Samstagabend in das Visier einer Streifenbesatzung der Rotenburger Polizei geraten. Die Beamten folgten dem Dacia der jungen Frau über die Harburger Straße, die Fuhrenstraße bis zur Straße Auf dem Loh. Dort war die Fahrt der 20-Jährigen zu Ende. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass sie deutlich unter Alkoholeinwirkung stand. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von erstaunlichen 2,4 Promille an. Sie habe Angst vor der Polizei gehabt und sei deshalb über die rote Ampel gefahren, begründete die junge Frau ihr gefährliches Verhalten. Sie musste auf der Polizeiwache eine Blutprobe abgeben. Ihren Führerschein hatte die Fahranfängerin nicht dabei. Den wird sie später abgeben müssen.

Dieseldiebstahl im großen Stil

Bremervörde. Unbekannte Täter haben in den zurückliegenden Tagen in der Rudolf-Diesel-Straße aus den Tanks mehrerer Sattelzugmaschinen Diesel abgezapft. Die Polizei geht davon aus, dass die Unbekannten über dreitausend Liter Kraftstoff gestohlen haben. Dabei ist ein Schaden von rund fünftausend Euro entstanden. Sachdienliche Hinweise zur Ergreifung der Dieseldiebe bitte unter Telefon 04761/99450 an die Bremervörder Polizei.

Spaziergänger findet Holzfigur im Straßengraben

Mulmshorn. Ein Spaziergänger hat am Nachmittag des 2. Weihnachtsfeiertages in der Straße Zum Glind einen unerwarteten Fund gemacht. Im Straßengraben lag eine hölzerne Figur der Maria mit dem Jesuskind auf dem Arm. Mit Sockel ist die Darstellung etwa 60 Zentimeter hoch. Der rechtmäßige Eigentümer kann sie sich bei der Rotenburger Polizei (Telefon 04261/9470) abholen.

Hansalinie A1 - Auto brennt nach Motorschaden aus

Sottrum/A1. Am späten Samstagabend ist ein Maserati auf der Hansalinie A1 bei Sottrum vermutlich wegen eines technischen Defekts vollständig ausgebrannt. Der Fahrer, ein 30-jähriger Mann aus Bremen, war gegen 23.20 Uhr mit dem Fahrzeug in Richtung Hamburg unterwegs, als er wegen eines Motorschadens auf dem Seitenstreifen anhalten musste. Dort geriet der Wagen sofort in Brand. 15 Einsatzkräfte der örtlichen Feuerwehr brachten die Flammen unter Kontrolle. Der Fahrer und ein 32-jähriger Beifahrer blieben unverletzt. An dem hochwertigen Fahrzeug entstand ein Totalschaden.

