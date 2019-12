Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 191203 - 1233 Frankfurt-Westend: Diebe erbeuten Laptops

Frankfurt (ots)

(ne)16 Laptops im Wert von mehreren 1000 Euro erbeuten unbekannte Diebe gestern in einem Bürogebäude in der Ulmenstraße.

Der oder die Täter verschafften sich auf unbekannte Weise Zugang in das Gebäude. Hier durchsuchten sie die Räumlichkeiten einer Kanzlei und klauten die Computer von den Schreibtischen. Mit ihrer Beute verschwanden die Täter anschließend wieder unerkannt vom Tatort.

