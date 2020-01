Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Frau überfallen - Zeugen stellen den Tatverdächtigen

Gelsenkirchen (ots)

Am Neujahrsabend, 1. Januar 2020, wurden Polizeibeamte um 20.12 Uhr zur Horster Straße in Buer alarmiert. Zeugen hielten dort einen 26 Jahre alten Gelsenkirchener fest, der im Verdacht steht, eine Frau überfallen und in eine Hofeinfahrt gezerrt zu haben. Als die Frau um Hilfe schrie, floh der Mann zunächst, konnte aber dann von den zur Hilfe eilenden Zeugen in unmittelbarer Nähe gestellt und bis zum Eintreffen der Beamten festgehalten werden. Die 40 Jahre alte Frau blieb bei dem Überfall unverletzt. Die Beamten nahmen den Mann vorläufig fest und brachten ihn ins Gewahrsam. Die Ermittlungen dauern an.

