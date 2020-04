Polizeidirektion Hannover

POL-H: Polizei sucht nach 14-Jähriger - Wer kann Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben?

Hannover (ots)

Mithilfe von einem Foto fahndet die Polizei Hannover öffentlich nach der vermissten Gentijana H. aus dem hannoverschen Stadtteil Oberricklingen.

Bereits am vorletzten Montag (06.04.2020) hatte der Vater der 14-Jährigen seine an Diabetes erkrankte Tochter als vermisst gemeldet. Durch die Erkrankung besteht trotz grundsätzlicher Versorgung mit Insulin nunmehr aufgrund der Dauer der Abwesenheit eine Gesundheitsgefährdung. Gentijana H. hält sich vermutlich noch in Hannover - womöglich in den Stadtteilen Sahlkamp oder Vahrenheide - auf. Die Suchmaßnahmen der Polizei führten bislang nicht zum Auffinden des Mädchens.

Gentijana H. ist 1,60 Meter groß, von schlanker Statur und hat dunklebraune, lange Haare. Bekleidet ist sie möglicherweise mit schwarzen Schuhen der Marke Nike Air und einem schwarzen Mantel.

Hinweise zum Aufenthaltsort von Gentijana H. nimmt das Polizeikommissariat Ricklingen unter der Telefonnummer 0511 109-3017 sowie jede weitere Dienststelle entgegen. /mr, now

