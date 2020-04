Polizeidirektion Hannover

POL-H: Kirchrode: Leiche auf Friedhof entdeckt - Zeugen gesucht

Hannover (ots)

Am Mittwochmorgen, 15.04.2020, haben Friedhofsmitarbeiter eine männliche Leiche auf dem Gelände eines Friedhofes an der Straße Kleiner Hillen im hannoverschen Stadtteil Kirchrode gefunden. Nach ersten Ermittlungen geht die Kripo derzeit von einem Tötungsdelikt aus und bittet Zeugen um Hinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen fanden die Mitarbeiter gegen 07:00 Uhr den männlichen Leichnam auf dem Friedhof. Diese alarmierten die Polizei. Nach einer anschließenden ersten rechtsmedizinischen Untersuchung geht die Kripo derzeit von einem Tötungsdelikt aus. Durch die Ermittler wurde bei der Staatsanwaltschaft Hannover noch für den heutigen Tag eine Obduktion angeregt, um die Identität des Toten und auch die Umstände des Todes zu klären. Derzeit geht die Kripo davon aus, dass es sich bei dem Toten um einen Mann im Alter von 25 bis 45 Jahren handelt.

Zeugen, welche Beobachtungen, insbesondere seit den Osterfeiertagen (Gründonnerstag bis zum heutigen Tag) am Friedhof an der Straße Kleiner Hillen in Kirchrode gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden. /boe, now

