Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Freren - Unbekannte randalieren im Stadtgebiet

Freren (ots)

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Freitag an der Feldstraße randaliert. Sie setzten eine Mülltonne in Brand und stießen zahlreiche weitere um. Darüber hinaus hoben sie einen Gullydeckel aus und blockierten die Fahrbahn mit Steinen und Leitkegeln. In den vergangenen Tagen ist es bereits vermehrt zu vergleichbaren Taten im Stadtgebiet gekommen. Hinweise nimmt die Polizei Spelle unter der Rufnummer (05977)929210 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Dennis Dickebohm

Telefon: 0591 87 104

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell