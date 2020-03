Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Heede - Vier Verletzte nach Unfall auf B401

Heede (ots)

Am Sonntagabend ist es auf der B401 zu einem Verkehrsunfall gekommen. Vier Beteiligte wurden dabei leicht verletzt. Ein 37-jähriger Mann bog gegen kurz vor 20.30 Uhr mit seinem VW Tiguan von der Döpener Straße nach links auf die B401 ab. Dabei übersah er einen in Richtung A31 fahrenden VW Passat. Es kam zum Zusammenstoß. Der Verursacher und seine elfjährige Beifahrerin wurden genau wie die 20- und 21-jährigen Insassen des VW Passat, leicht verletzt. An den Autos entstand jeweils Totalschaden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt.

