Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Täter nach Körperverletzung gesucht

Nordhorn (ots)

Am Samstagabend ist es gegen 22.10 Uhr an der Westfalenstraße zu einer gefährlichen Körperverletzung gekommen. Zwei bislang unbekannte Täter haben dort auf das Opfer eingeschlagen und eingetreten. Nachdem zwei weitere Person auf die Situation aufmerksam geworden sind, flücheten die Angreifer mit Fahrrädern in Richtung Vennweg. Eine detaillierte Beschreibung der Männer liegt aktuell nicht vor. Beide seien vermutlich Türken gewesen. Hinweise nimmt die Polizei Nordhorn unter (05921)3090 entgegen.

