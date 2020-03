Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl einer Geldbörse

Morbach (ots)

Am Mittwoch, den 04.03.2020, kam es in der Zeit zwischen 10:00 Uhr und 11:00 Uhr zu einem Diebstahl in den Ladenräumen des LIDL-Marktes in Morbach, Am Dreieck 1. Ein unbekannter Täter entwendete hierbei aus der Handtasche der Geschädigten eine schwarze Ledergeldbörse. Täterhinweise nimmt die Polizei Morbach (Tel. 06533-93740) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Morbach



Telefon: 06533-93740

www.polizei.rlp.de/pd.trier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell