Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Börfink (ots)

Am 04.03.2020 gegen 18:00 Uhr kam es auf der K 49 in Börfink zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 15-jähriger Kradfahrer befuhr die Hauptstraße, aus Richtung Muhl kommend in Fahrtrichtung Thranenweiher. In Höhe der Bushaltestelle setzte der Fahrer eines PkW der Marke Opel (Kennzeichen bekannt), in gleicher Fahrtrichtung, zu einem Überholvorgang an. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen hielt der PkW-Fahrer dabei nicht den erforderlichen seitlichen Sicherheitsabstand ein, so dass der Fahrer des Mofas ins Schleudern geriet und zu Boden stürzte. Dadurch zog er sich leichte Verletzungen in Form von Schürfwunden zu und wurde anschließend in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Aufgrund des zum Unfallzeitpunkt vorherrschenden Gegenverkehrs bittet die Polizei Birkenfeld um mögliche Zeugenhinweise zum Unfallhergang.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier

Polizeiinspektion Birkenfeld

Telefon: 06782/991-0

E-Mail: pibirkenfeld@polizei.rlp.de



