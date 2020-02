POL-GS: PI Goslar: Pressemitteilung vom 27.02.2020.

Polizeiinspektion Goslar

"Falscher Wasserinstallateur" bestiehlt Seniorin. Die Polizei Goslar bittet um Ihre Mithilfe.

Goslar. Am gestrigen Mittwochmittag ist eine Goslarerin, eine 86-jährige Dame aus Jürgenohl, Opfer von Trickdieben geworden.

Der bislang unbekannte Betrüger klingelte gegen 13.00 Uhr an ihrer Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrparteienwohnhauses in der Sudmerbergstrasse. Er gaukelte der Dame vor, Wasserinstallateur zu sein und eine Überprüfung des Wasserdrucks sämtlicher in den Räumlichkeiten vorhandener Wasserhähne vornehmen zu müssen.

Sie ließ den Mann daraufhin hinein. Anschließend suchten beide Personen die entsprechenden Räumlichkeiten auf, so dass die Seniorin für mehrere Minuten abgelenkt wurde.

Während dieser Zeit drang ein zweiter Täter durch die vermutlich nicht geschlossene Eingangstür in die Wohnung ein, begab sich ins Schlafzimmer, entwendete Bargeld, eine Bankkarte sowie mehrere Bonuskarten aus einem dort abgelegten Portemonnaie und begab sich anschließend wieder aus der Wohnung.

Als die Seniorin einen Schatten im Wohnungsflur wahrnahm, wurde sie vom angeblichen Wasserinstallateur mit dem Hinweis, es handele sich dabei sich um einen Kollegen, beruhigt. Kurz darauf verschwand dann auch er unter dem Vorwand, den Zähler im Keller kontrollieren zu wollen, aus der Wohnung.

Die Person wurde mit ca. 40 Jahre alt, große Gestalt, stabile Figur, sprach akzentfreies Hochdeutsch, bekleidet u.a. mit einer dunklen Strickmütze beschrieben.

Eine Beschreibung der zweiten Person hingegen konnte nicht erlangt werden.

Die unmittelbar nach Bekanntwerden der Straftat eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen führten bislang nicht zur Feststellung des Täterduos.

Die Polizei Goslar hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und bittet Personen, die vor bzw. nach dem Tatzeitraum am Mittwoch, 26.02.20, zwischen 13.00 und 13.10 Uhr, möglicherweise verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Sudmerbergstrasse bzw. der unmittelbaren Nähe festgestellt oder entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Unter Hinweis auf unsere bereits in der Vergangenheit wiederholt ergangenen Tipps weisen wir an dieser Stelle noch einmal auf Folgendes hin:

Lassen Sie keine Fremden in die Wohnung!

Sehen Sie sich Besucher vor dem Öffnen durch den Türspion oder mit einem Blick aus dem Fenster an und machen Sie von Ihrer Türsprechanlage Gebrauch.

Öffnen Sie die Wohnungstür niemals sofort - legen Sie immer Sperrbügel oder Sicherheitskette an.

Ziehen Sie telefonisch eine Nachbarin oder einen Nachbarn hinzu, wenn unbekannte Besucher vor der Tür stehen, oder bestellen Sie die Besucher zu einem späteren Termin, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist.

Überlegen Sie bei angeblicher hilfebedürftiger Lage von Fremden an der Tür (Beispiel: Bitte um Schreibzeug oder um ein Glas Wasser): Woher sollte der Nachbar die Besucher wirklich kennen? Warum wenden sich die Besucher im Notfall nicht an eine Apotheke, eine Gaststätte oder ein Geschäft, sondern an eine (abgelegene) Privatwohnung?

Machen Sie bei hilfebedürftiger Lage von Fremden an der Tür das Angebot, selbst nach Hilfe zu telefonieren oder das Gewünschte (Schreibzeug, Glas Wasser etc.) hinauszureichen, und halten Sie dabei die Tür gesperrt.

Fordern Sie von Amtspersonen immer den Dienstausweis und prüfen Sie ihn sorgfältig (nach Druck, Foto und Stempel). Sorgen Sie dazu für gute Beleuchtung und benutzen Sie, wenn nötig, eine Sehhilfe.

Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde, die den Besucher angeblich beauftragt haben soll, oder über Notruf 110 bei der Polizei an. Suchen Sie dazu die Telefonnummer der angeblich entsendenden Behörde/Institution selbst heraus und ziehen Sie telefonisch eine Nachbarin oder einen Nachbarn hinzu.

Unabhängig davon - informieren Sie bei Zweifeln umgehend über Notruf 110 die Polizei.

Lassen Sie Handwerker nur dann herein, wenn Sie sie selbst bestellt haben oder wenn sie von der Hausverwaltung angekündigt worden sind.

Nehmen Sie nichts für Nachbarn ohne deren Ankündigung oder Auftrag entgegen. Wehren Sie sich gegen zudringliche Besucher notfalls auch energisch. Sprechen Sie sie laut an und rufen Sie um Hilfe.

Pflegen Sie Kontakt zu älteren Mitbewohnerinnen und Mitbewohnern. Machen Sie ihnen das Angebot, bei fremden Besuchern an der Wohnungstür zur Sicherheit hinzuzukommen, und übergeben Sie für solche Fälle die eigene Telefonnummer.

Farbschmierereien in der Innenstadt.

Goslar. In der Goslarer Innenstadt kam es auch in den zurückliegenden Tagen zu verschiedenen Farbschmierereien, die teilweise mittels Sprühdose aufgetragen wurden; dabei entstand jeweils ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Im Einzelnen handelt es sich dabei um folgende Taten:

Montag, 24.02.2020, 18.00 Uhr, bis Mittwoch, 26.02.2020, 11.00 Uhr, in der Peterstrasse, Fassade eines Wohnhauses mit silberner Farbe.

Dienstag, 25.02.2020, 00.00 Uhr, bis Dienstag, 25.02.2020, 08.00 Uhr, in der Zehntstrasse, Mauer des Neuwerksgartens, eine Skulptur aus Granitsteinen und eine in diesem Bereich stehende Laterne sowie einen Hundekotbeutel mit silberner Farbe.

Mittwoch, 19.02.2020, 12.00 Uhr, bis Mittwoch, 26.02.2020, 17.00 Uhr, in der Knochenhauerstrasse, Zaun eines Grundstücks mit silberner und weißer Farbe.

Die Polizei Goslar hat die Ermittlungen auch dazu aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums verdächtige Personen im Bereich der aufgeführten Tatorte oder der näheren Umgebung festgestellt haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Fahrzeug beschädigt und weggefahren.

Goslar. Am Montagnachmittag, zwischen 15.05 und 17.30 Uhr, wurde ein auf dem Parkplatz am Aquantic-Schwimmpark in der Strasse Osterfeld abgestellter schwarzer VW Tiguan mit GS-Kennzeichen offenbar durch unkontrolliertes Öffnen der Tür eines daneben parkenden Fahrzeugs im Bereich der hinteren rechten Tür beschädigt. Der Verursacher entfernte sich mit seinem Fahrzeug anschließend vom Ort des Geschehens, ohne sich weiter um den angerichteten Schaden zu kümmern oder seine Art der Beteiligung dem Geschädigten gegenüber anzugeben. Bei dem Vorfall entstand ein Schaden in derzeit unbekannter Höhe. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Geschädigter gesucht.

Goslar. Am Freitag, 21.02.20, gegen 17.15 Uhr, meldete sich ein Verkehrsteilnehmer bei der Polizei Oberharz und teilte mit, dass er unter Umständen kurz zuvor, nämlich während seines Aufenthalts auf dem linksseitigen Parkplatz des Asklepios Harzklinik in Goslar, Kösliner Strasse, in der Zeit zwischen 14.30 und 14.45 Uhr, mit seinem grauen Daimler-Benz ein anderes dort abgestelltes Fahrzeug beschädigt haben könnte. Der Verdacht habe sich auf Grund eines am vorderen linken Kotflügels seines eigenen Fahrzeugs festgestellten Schadens ergeben. Bislang ist ein entsprechender Vorgang bei den zuständigen Behörden allerdings nicht angezeigt worden. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums am angegebenen Ort durch ein derartiges Ereignis geschädigt wurden oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Siemers, KHK

