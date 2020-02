Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Goslar (ots)

Falsche "Handwerker" unterwegs: Am Mittwochnachmittag war in Bad Harzburg ein falscher Wasserwerker unterwegs. Laut Mitteilung einer aufmerksamen Mitbürgerin habe er dort geklingelt, um angeblich die Wasserleitung auf einen Wasserrohrbruch hin zu untersuchen. Da die Mitbürgerin ihn nicht aus den Augen ließ, ist es in diesem Fall zu keinem Schaden zu ihrem Nachteil gekommen. Eine Nachfrage beim hiesigen Versorger, Stadtwerke Bad Harzburg, ergab, dass diesbezüglich zurzeit keine Mitarbeiter unterwegs seien. Daher bitte genau prüfen, ob es sich um Mitarbeiter der Versorgungsbetriebe handelt. Dies kann u.a. dadurch geschehen, dass man bei dem örtlichen Versorgungsbetrieb nachfragt und zudem noch nach einem Mitarbeiterausweis fragt.

Diebstahl einer Handtasche im Einkaufsmarkt: Am Mittwoch, den 26.02.2020, gegen 11.30 Uhr, hielt sich eine Kundin in einem Supermarkt in Harlingerode auf. Während des Einkaufs hatte sie ihre Handtasche, in der sich unter anderem auch das Portmonee befand, im Einkaufswagen abgelegt. In einem unbeobachteten Moment nutzte ein Dieb die Gelegenheit und entwendete die Handtasche der 77jährigen Frau aus dem Einkaufswagen und verließ unerkannt das Geschäft.

Verkehrsunfall am 26.02.2020, 19:55 Uhr: Ein 38jähriger Fahrer eines Skoda Octavia aus Osterode bog von der Bodestraße nach links in die Ilsenburger Straße ein. Dabei missachtete er jedoch die Vorfahrt eines 75jährigen Fahrers mit seinem Renault, der die Ilsenburger Straße in Richtung Eckertal befuhr. Es kam zu einem Zusammenstoß, wobei die linke Seite am Skoda beschädigt wurde und am Renault ein erheblicher Frontschaden entstand. Die Schadenshöhe wird auf insgesamt ca. 3500,- Euro geschätzt. Der Skoda war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Fahrer des Skoda wurde durch die Kollision leicht verletzt.

