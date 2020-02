Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Verkehrsunfallflucht auf der B 82 zwischen Langelsheim und Astfeld -Zeugen gesucht

Goslar (ots)

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es auf der Bundesstraße 82 zwischen den Anschlussstellen Langelsheim und Astfeld am 26.02.2020,gegen 15.10 Uhr. Der Führer eines in Fahrtrichtung Goslar fahrenden silbernen Pkw geriet aus zur Zeit unbekannnter Urache in den Gegenverkehr. Dort streifte er einen, in gegengesetzter Richtung, fahrenden Lkw mit gelbem Kastenaufbau. Anschließend setzte der Unfallverursacher seine Fahrt auf der B 82, die "Riechenberger Spange" und die B6 in Fahrtrichtung Bad Harzburg fort, wo er aus den Augen verloren wurde. Bei dem silberfarbenden, unfallverursachenden, Pkw muss es sich um ein Fahrzeug der Marke VW, Skoda oder Seat handeln, welches im Bereich der vorderen linken Stoßstange, des linken Kotflügels und der Fahrerseite nicht unerheblich beschädigt sein dürfte. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Langelsheim unter Tel. 05326-978780 oder die Polizei Goslar unter Tel. 05321-3390 entgegen.

Hartmann, PHK

Polizeiinspektion Goslar

Polizeistation Langelsheim

Telefon: 05326-9787-0

