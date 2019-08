Polizei Paderborn

POL-PB: Konkrete Hinweise auf unbekannten Toten

Paderborn (ots)

(mb) Am Wochenende sind mehrere Hinweise auf die Identität der am Habichtsee gefundenen Leiche eingegangen (Polizeibericht vom 09.08.2019). Alle Informationen beziehen sich auf eine konkrete Person. Die Ermittlungen der Polizei zur Klärung der Personalien dauern an. Anhaltspunkte für eine Straftat liegen weiterhin nicht vor. Für Mittwoch ist eine Obduktion des teilverwesten Leichnams angesetzt.

