POL-GS: Langelsheim, Pressebericht von 26.02.2020

Polizeiinspektion Goslar

Pressebericht von 26.02.2020

Goslar

Baustellencontainer aufgebrochen

Langelsheim. Am Dienstag wurde die Baustelle an der L 515 im Bereich der Innerstebrücke eingerichtet. Schon in der ersten Nacht, von Dienstag auf Mittwoch, wurde die Baustelle von Straftätern heimgesucht. Sie öffneten den Bauzaun, setzten einen Bagger in Betrieb und verschoben mit ihm einen schweren Baucontainer. So verschafften sie sich Zugang zu den noch verschlossenen Türen der beiden dort aufgestellten Container, vor denen zuvor die Baggerschaufel abgelegt war, um ein Öffnen der Containertüren zusätzlich zu verhindern. Die Schlösser der Containertüren wurden mittels Werkzeugen aufgebrochen. Aus einem Container wurde eine Absaugpumpe gestohlen. Die Täter gingen äußerst planvoll und professionell vor. Sie waren offensichtlich mit der Bedienung des Baggers vertraut. Hinweise bitte an die Polizeistation Langelsheim, Tel. 05326 / 979780

Verkehrsüberwachung

Langelsheim. Am Dienstagvormittag führte die Polizei Langelsheim auf der Wolfshagener Straße eine Geschwindigkeitsmessung durch. Es fuhren insgesamt 7 Fahrzeugführer zu schnell. Spitzenreiterin war eine Audifahrerin mit 69 km/h innerhalb der geschlossenen Ortschaft.

Langelsheim. Recht überrascht war die Langelsheimer Streifenwagenbesatzung als sie einen auf die Bundesstraße 82 auffahrenden Betonmischer sahen. An dem LKW war während der Fahrt die Betonrutsche eingehangen. Es bestand bei Kurvenfahrt die Gefahr des Ausschwenkens oder sogar Herabfallen des schweren Anbaus. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Torsten Schmidt, Polizeioberkommissar

