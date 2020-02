POL-GS: Pressemitteilung der Polizei Seesen vom 26.02.2020

Polizeiinspektion Goslar

Fahrt unter Alkohol- und Drogeneinfluss: Am Dienstag gegen 16.45 Uhr kontrollierte eine Seesener Funkstreifenbesatzung auf dem Autohof Rhüden einen 26jährigen Kraftfahrzeugführer aus Oschersleben. Der junge Mann war den Beamten zuvor, von der Bundesstraße aus Richtung Autobahn kommend, durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen. Bei einer Überprüfung des Fahrzeugführers wurde festgestellt, dass der junge Mann erheblich unter Alkoholeinwirkung stand. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von weit über zwei Promille. Die Weiterfahrt wurde umgehend untersagt, der Pkw verblieb an Ort und Stelle. In Folge der weiteren polizeilichen Maßnahmen wurde unter anderem ein Drogenurintest bei dem Sachsen-Anhaltiner durchgeführt. Dieser verlief positiv auf gleich mehrere verschiedene illegale Betäubungsmittel. Damit nicht genug, es wurden sogar noch verbotene Substanzen durch den Beschuldigten mitgeführt. Mehrere Strafverfahren wurden eingeleitet, der Führerschein wurde einbehalten.

