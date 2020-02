Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: PI Goslar: Pressemitteilung vom 25.02.2020.

Goslar (ots)

Einbruch in Gartenlaube.

Goslar. In der Zeit von Sonntagnachmittag, 16.00 Uhr, bis Montagmittag, 12.00 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter nach gewaltsamen Öffnen der Holzeingangstür in eine auf dem Gelände eines Kleingartenvereins in der Hildesheimer Strasse gelegene Gartenlaube ein, durchsuchten die hier befindlichen Behältnisse und entwendeten mehrere Bilder. Dabei entstand ein Gesamtschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Goslar hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Hildesheimer Strasse oder der näheren Umgebung festgestellt haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Einbruch in Wohnhaus.

Wallmoden. Am Montag, zwischen 05.50 und 19.45 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter nach gewaltsamen Öffnen eines Fensters in ein Wohnhaus in der Hauptstrasse ein, durchsuchten die hier befindlichen Räumlichkeiten sowie Behältnisse und entwendeten einen aufgefundenen Bargeldbetrag. Bei der Tat entstand ein Gesamtschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Goslar hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Hauptstrasse oder der näheren Umgebung festgestellt haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Farbschmierereien in der Innenstadt.

Goslar. Anfang der Woche gelangten weitere im Goslarer Stadtgebiet begangene Farbschmierereien zur Anzeige. Auch dabei entstand jeweils ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Im Einzelnen handelt es sich dabei um folgende Taten:

Freitag, 21.02.2020, 15.00 Uhr, bis Montag, 24.02.2020, 06.00 Uhr, in der Zehntstraße, Höhe Haus-Nr. 25, Hausfassade der Grundschule mit silberner Farbe.

Freitag, 21.02.2020, 22.00 Uhr, bis Samstag, 22.02.2020, 08.30 Uhr, in der Strasse Hinter den Brüdern, Höhe Haus-Nr. 8, Hausfassade mit silberner Farbe.

Freitag, 21.02.2020, 17.00 Uhr, bis Montag, 24.02.2020, 07.00 Uhr, in der Strasse Hinter den Brüdern, Höhe Haus-Nr. 6, Hausfassade mit schwarzer Farbe.

Freitag, 21.02.2020, 22.00 Uhr, bis Montag, 24.02.2020, 08.30 Uhr, in der Strasse Hinter den Brüdern, Höhe Haus-Nr. 14 B, Hausfassade mit silberner Farbe.

Freitag, 21.02.2020, 22.00 Uhr, bis Sonnstag, 23.02.2020, 07.45 Uhr, im Lindenplan, drei Fahrzeuge eines Busunternehmens mit Farbe.

Die Polizei Goslar hat die Ermittlungen auch dazu aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums verdächtige Personen im Bereich der aufgeführten Tatorte oder der näheren Umgebung festgestellt haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Fahrzeug beschädigt und weggefahren.

Goslar. Am Montag, zwischen 10.59 und 12.09 Uhr, wurde ein auf dem Parkstreifen in der Breiten Strasse, Höhe Haus-Nr. 14, abgestellter grauer BMW 320d mit GS-Kennzeichen durch ein Fahrzeug offenbar beim Rückwärtsfahren nicht unerheblich im Frontbereich beschädigt. Der Verursacher hinterließ einen mit einer nicht existierenden Telefonnummer versehenen Zettel am beschädigten Fahrzeug und entfernte sich anschließend vom Ort des Geschehens, ohne sich weiter um den angerichteten Schaden zu kümmern oder seine Art der Beteiligung dem Geschädigten gegenüber anzugeben. Bei dem Vorfall entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

