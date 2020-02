Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Lagemeldung der Polizeistation Braunlage vom 25.02.2020

Goslar (ots)

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Bisher unbekannte Personen haben in der Nacht zum Sonntag, den 23.02.2020, in der Zeit zwischen 02:00 und 02:30 Uhr auf der Harzburger Straße in Braunlage in Höhe vom Adventure Golfpark, direkt unterhalb des Eisstadions, einen Gullydeckel ausgehoben und auf die Fahrbahn gelegt. Ein 35-jähriger Fahrzeugführer aus Wernigerode, der dieses Hindernis nicht rechtzeitig erkennen konnte, fuhr über den Gullydeckel. Hierbei entstand an seinem Fahrzeug ein Schaden in Höhe von ca. 1500 Euro.

Wer Hinweise hierzu geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Braunlage unter der Rufnummer 05520/93260 zu melden.

i. A. Pauls, POK

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar

Polizeistation Braunlage

Telefon: 05520-9326-0



Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell