POL-GS: PI Goslar: Pressemitteilung vom 24.02.2020.

Versuchter Einbruch in Bäckereifiliale.

Goslar. In der Zeit von Samstagnachmittag, 18.30 Uhr, bis Sonntagvormittag, 06.15 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter die Eingangstür einer Bäckereifiliale in der Kolberger Strasse gewaltsam zu öffnen. Es blieb glücklicherweise bei diesem Versuch, bei dem allerdings Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro entstand. Die Polizei Goslar hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Kolberger Strasse oder der näheren Umgebung festgestellt haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Lkw aufgebrochen.

Goslar. In der Zeit von Freitagnachmittag, 18.00 Uhr, bis Sonntagvormittag, 11.45 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in das Führerhaus eines auf dem Parkplatz in der Walter-Krämer-Strasse abgestellten Lkw Daimler-Benz Actros mit GS-Kennzeichen ein, durchsuchten die Kabine und entwendeten drei dort aufgefundene Mautkarten. Dabei entstand ein Gesamtschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Goslar hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Walter-Krämer-Strasse oder der näheren Umgebung festgestellt haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Farbschmierereien in der Innenstadt.

Goslar. In der Goslarer Innenstadt kam es in den vergangenen Tagen wiederholt zu verschiedenen Farbschmierereien, die teilweise mittels Farbsprühdose aufgetragen wurden; dabei entstand jeweils ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Im Einzelnen handelt es sich dabei um folgende Taten:

Freitag, 21.02.2020, 23.50 Uhr, bis Samstag, 22.02.2020, 08.10 Uhr, in der Bäckerstrasse, Höhe Haus-Nr. 108, Holzzaun mit silberner Farbe.

Freitag, 21.02.2020, 18.00 Uhr, bis Samstag, 22.02.2020, 08.10 Uhr, in der Münzstrasse, Höhe Haus-Nr. 7, Metalltor mit schwarzer Farbe.

Montag, 17.02.2020, 00.00 Uhr, bis Samstag, 22.02.2020, 08.10 Uhr, in der Münzstrasse, Garage im Innenhof, gegenüber eines Hotels, mit orangener und grüner Farbe.

Freitag, 21.02.2020, 21.00 Uhr, bis Samstag, 22.02.2020, 08.17 Uhr, Kettenstrasse, Höhe Haus-Nr. 13, Holztor mit silberner Farbe.

Freitag, 21.02.2020, 18.00 Uhr, bis Samstag, 22.02.2020 10.40 Uhr, in der Von-Garßen-Strasse, innenliegener Bereich unter der Brücke in Richtung Astfelder Straße, mit lila, schwarzer und blauer Farbe.

Freitag, 21.02.2020, 18.00 Uhr, bis Samstag, 22.02.2020, 13.26 Uhr, An der Abzucht, Höhe Haus-Nr. 26, Holzzaun mit silberner Farbe.

Freitag, 21.02.2020, gegen 18.00 Uhr, Peterstrasse, Fenster eines Wohnhauses mit schwarzer und Fallrohr einer Regenrinne mit silberner Farbe.

Freitag, 21.02.2020, 18.00 Uhr, bis Samstag, 22.02.2020, 13.26 Uhr, An der Abzucht, Höhe Haus-Nr. 26, Mauer zur Abzucht mit schwarzer Farbe.

Freitag, 21.02.2020, 18.00 Uhr, bis Samstag, 22.02.2020, 13.26 Uhr, An der Abzucht, Höhe Haus-Nr. 22, Mauer mit schwarzer Farbe.

Freitag, 21.02.2020, 18.00 Uhr, bis Samstag, 22.02.2020, 15.43 Uhr, Bergstrasse, Höhe Haus-Nr. 36, Holztor mit silberner Farbe.

Freitag, 21.02.2020, 18.00 Uhr, bis Samstag, 22.02.2020, 15.43 Uhr, Ziegenstrasse, Höhe Haus-Nr. 1, Holzzaun und -tor mit silberner Farbe.

Freitag, 21.02.2020, 18.00 Uhr, bis Samstag, 22.02.2020 15.43 Uhr, Bergstrasse, Höhe Haus-Nr. 32, Hausfassade mit silberner Farbe.

Montag, 03.02.2020, 18.00 Uhr, bis Dienstag, 04.02.2020, 05.30 Uhr, Kornstrasse, Höhe Haus-Nr. 16, Außenjalousie eines Wohnhauses und Garagentor mit gelber Farbe.

Die Polizei Goslar hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums verdächtige Personen im Bereich der aufgeführten Tatorte oder der näheren Umgebung festgestellt haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

