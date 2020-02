Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung Polizeikommissariat Oberharz in Clausthal-Zellerfeld

Goslar (ots)

Verkehrsunfallflucht - geparkten Pkw beschädigt

Clausthal-Zellerfeld: Am frühen Freitagmorgen stellte die geschädigte Fahrzeugführerin ihren schwarzen Pkw Audi A 3 auf dem Parkplatz des Jobcenters in der Robert-Koch-Straße ab. Am Nachmittag stellte die Geschädigte eine langgezogene Beschädigung an der Karosserie ihres Pkw fest. Ein bislang noch unbekannter Fahrzeugführer eines blauen Pkw verursachte beim Ein-/Ausparken Sachschaden und beging anschließend Fahrerflucht. Am Pkw der Geschädigten entstand Sachschaden von mindestens 800 EUR. Zeugenhinweise nimmt das Polizeikommissariat Oberharz entgegen.

Verkehrsunfall - Fahrzeug landet im Straßengraben

Buntenbock / B 241: Aufgrund eines während der Fahrt aufgetretenen technischen Defektes an seinem Pkw geriet ein 63-jähriger Fahrzeugführer am Samstagmittag auf der B 241 bei Buntenbock ins Schleudern. Der Fahrer verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Der Pkw kollidierte zuvor noch mit mehreren Verkehrszeichen und Leitpfosten. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Die Straßenmeisterei und eine Spezialfirma wurden angefordert, weil an der Unfallstelle Betriebsstoffe ausliefen. Ersten Ermittlungen und Zeugenangaben zufolge war ein plötzlich und unerwarteter Schaden an der Radaufhängung des Pkw aufgetreten. Es entstand Sachschaden von mindestens 8000 EUR. Der Fahrzeugführer blieb glücklicherweise unverletzt.

