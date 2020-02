Polizei Steinfurt

POL-ST: Einbruch in Lebensmittelgeschäft

Steinfurt (ots)

Rheine, Elter Straße Samstag, 08.02.2020, 03:37 Uhr

Durch einen aufmerksamen Zeugen wurde der Polizei ein Einbruch in ein Lebensmittelgeschäft an der Elter Straße gemeldet. Der Zeuge hat eine hochgeschobene Jalousie an einem Fenster des Geschäftes festgestellt. Durch das geöffnete Fenster konnte er eine männliche Person beobachten. Während der Zeuge die Polizei alarmierte, kletterte die männliche Person aus dem Fenster und flüchtete in Richtung Stadtpark. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen führten zur Ergreifung des Täters. Er führte bei seiner Festnahme das Diebesgut mit sich. Die Person wurde vorläufig festgenommen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell