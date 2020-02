Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Vollbrand einer mehrstöckigen Werkshalle auf dem Gelände des ehemaligen Eisenerzbergwerkes der Grube Ida-Bismarck, Grubenstraße, 38704 Liebenburg/Othfresen

Goslar (ots)

Am Sonntag, 23.02.2020 um 00:28 Uhr, wurde der Polizei eine starke Rauchentwicklung auf dem Gelände des ehemaligen Eisenerzbergwerkes der Grube Ida-Bismarck in dem Liebenburger Ortsteil Othfresen gemeldet. Bei Eintreffen der Kräfte stand bereits eine alte, ca. 700qm große, mehrstöckige Werkshalle in Vollbrand. Nach ersten Erkenntnissen sind keine Personen zu Schaden gekommen. In der Halle werden u.a. alte Baumaschinen und Fahrzeuge gelagert. Zur Brandursache kann im Moment keine Auskunft gegeben werden. Derzeit sind ca. 20 Ortsfeuerwehren mit weit über 100 Kameraden im Einsatz. Die Löscharbeiten werden noch mehrere Stunden andauern. Aufgrund der starken Rauchentwicklung werden Anwohner der Ortschaft Othfresen gebeten, Türen und Fenster geschlossen zu halten.

Für Rückfragen wenden sie sich bitte an die Polizei Goslar, Tel. 05321-3390.

i.A. Chr. Schulze, POK

