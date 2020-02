Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebericht der PI Goslar für den Zeitraum von Samstag, 22.02.2020, 12 Uhr, bis Sonntag, 23.02.2020, 12 Uhr

Goslar (ots)

Sachbeschädigung an einem PKW in Liebenburg

In der Zeit von Freitag, 21.02.2020, 21:00 Uhr, bis Samstag, 22.02.2020, ca. 09:00 Uhr, wurden durch unbekannte Täter in Liebenburg in der Poststraße an einem parkenden PKW Audi die linke Fahrzeugseite und die Heckklappe zerkratzt. Zudem zerstachen der oder die Täter den linken Hinterreifen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich mit der Polizei in Goslar unter 05321-3390 in Verbindung zu setzen.

Gemeinschaftlicher Ladendiebstahl bei Aldi

Am Samstag, den 22.02.2020, beobachtete eine aufmerksame Kundin gegen 14:30 Uhr im Aldi-Markt in der Carl-Zeiß-Straße, Baßgeige, zwei Frauen im Alter von 26 Jahren, die diverse Lebensmittel in eine mitgeführte, augenscheinlich für Diebstähle präparierte Tasche steckten. Als die Kundin eine Angestellte informierte, ließen die Frauen das Diebesgut fallen. Die Personalien der Beschuldigten konnten von der Polizei festgestellt werden. Die aufmerksame Zeugin verließ im Anschluss das Geschäft.

Die unbekannte, aufmerksame Zeugin, sowie weitere Personen, die eventuell sachdienliche Hinweise geben können, werden dringend gebeten, sich mit der polizei in Goslar unter 05321-3390 telefonisch in Verbindung zu setzen.

i.A. Chr. Schulze, POK

