Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbrüche in Lagerhalle und Werkstatt

Hückelhoven (ots)

Zwischen dem Montag, 20. Januar, 18.30 Uhr und Dienstag, 21. Januar, 6.30 Uhr, hebelten unbekannte Täter eine Werkstatt in Brachelen an der Linnicher Straße auf. Zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung stand noch nicht fest, ob etwas entwendet wurde. In Ratheim wurde in derselben Nacht eine Lagerhalle an der Straße Krickelberg aufgebrochen. Auch hier konnte noch nicht gesagt werden, was entwendet wurde.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell