POL-HS: Dieseldiebe an der Müllkippe

Wassenberg-Rosenthal (ots)

Unbekannte Täter brachen zwischen Freitag (17. Januar) und Montag (20. Januar) ein Tor am Gelände einer Müllkippe an der Straße Rödger Bahn auf. Aus einer Zapfsäule und einem dort abgestellten Bagger zapften sie dann Diesel in unbekannter Literzahl ab und entkamen unerkannt.

