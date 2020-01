Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Imbiss

Erkelenz-Gerderath (ots)

Ein Imbiss an der Straße Weidbruchsweg war in der Zeit zwischen Montag (20. Januar), 22.45 Uhr und Dienstag (21. Januar), 7.15 Uhr, das Ziel von unbekannten Tätern. Sie schlugen eine Scheibe ein und gelangten so in Innere. Dort durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten eine Kaffeemaschine und Bargeld in nicht bekannter Höhe. Ob weitere Sachen entwendet wurden, wird noch ermittelt.

