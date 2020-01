Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Täter schlägt Scheibe ein und entwendet Geldbörse

Erkelenz (ots)

Aus einem Fahrzeug, das an der Rosenstraße geparkt war, stahlen unbekannte Täter eine Geldbörse, ein Messgerät und Bargeld in nicht bekannter Höhe. Zugang verschafften sie sich, indem sie am Montag (20. Januar), zwischen 7.15 Uhr und 8.15 Uhr, eine Seitenscheibe des Pkw einschlugen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell